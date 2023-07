E' testa a testa tra Genoa e Cagliari per Idrissa Touré. Liguri e sardi hanno messo nel mirino il centrocampista tedesco del Pisa, reduce da due ottime stagioni in B con i toscani. Classe 1998, Touré, che in passato ha vestito anche la maglia della Juventus Under 23, viene valutato circa 2,5 milioni di euro dai nerazzurri.