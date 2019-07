Sembra assumere i contorni di un vero e proprio intrigo internazionale la trattativa che potrebbe portare Carlos Hurtado al Genoa.



In Argentina praticamente tutti i media danno il 19enne attaccante venezuelano ad un passo dal Grifone, che avrebbe trovato l'accordo con il suo club di appartenenza, il Gimnasia La Plata.



Il problema è che, come spiega Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nel frattempo il giocatore al quale la destinazione rossoblù comunque non sarebbe affatto dispiaciuta, aveva già sostenuto le visite mediche con il Boca juniors. Il club azul-oro è ormai pronto a versare la clausola di rescissione valida solo per l'Argentina, assicurandosi a pieno titolo le prestazioni del giocatore. Il Genoa non vorrebbe mollare la presa ma difficilmente, alla luce dei fatti, riuscirà a garantirsi questo interessante prospetto.