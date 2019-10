Genoa-Brescia 3-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 34’ Tonali (B); 20’ st Agudelo (G), 30’ st Kouame (G), 34’ st Pandev (G)

Assist: 20’ st Pinamonti (G), 30’ st Ghiglione (G), 34’ st Kouame (G)



Genoa (3-4-2-1): Radu; Romero, Radovanovic (1’ st Agudelo), C. Zapata; Ghiglione, Schone, Cassata, Ankersen; Lerager (13’ st Pandev), Gumus (20’ st Kouame); Pinamonti. All. Motta.



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor (40’ pt Gastaldello), Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (36’ st Matri); Ayè, Balotelli (27’ st Donnarumma). All. Corini.



Arbitro: R. Abisso di Palermo.



Ammoniti: 18’ pt Bisoli (B), 22’ pt Tonali (B), 42’ pt Ankersen (G), 46’ pt Ghiglione (G); 15’ st Agudelo (G), 20’ st Balotelli (B), 34’ st Pandev (G), 37’ st Romero (G), 42’ st Radu (G), 47' st Matri (B).



Spettatori: 20.949 (abbonati più paganti).