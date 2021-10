Sarà un Aleksander Buksa carico a pallettoni quello che domani si ripresenterà a Pegli per riunirsi ai compagni del Genoa dopo gli impegni con la Polonia Under 19.



Autore di tre reti in altrettante gare disputate con la sua nazionale, il giovane centravanti spera ora di poter essere finalmente protagonista anche in maglia rossoblù, dove fino ad oggi ha avuto a disposizione davvero poco spazio.



Prelevato in estate dal Wisla Cracovia con l'etichetta di possibile nuovo crack del calcio europeo, Buksa ha però faticato a mettersi in luce nel nostro calcio, ritagliandosi appena 45' di gioco, quelli disputati a fine agosto nella gara contro il Napoli. Da quel momento, però, per lui non solo il campo ma addirittura anche la panchina del Grifone sono diventati un miraggio.



Malgrado le tante assenze a cui Davide Ballardini ha dovuto sopperire in questo avvio di stagione, il polacco nelle ultime cinque uscite dei rossoblù non è mai stato inserito neppure nell'elenco dei convocati. Interpellato a tal proposito qualche settimana fa, l'allenatore romagnolo ha spiegato così le sue esclusione: "L’abbiamo fatto giocare contro il Napoli e quando starà bene sarà un giocatore che potremmo utilizzare. Però è ancora molto giovane e ha tanto da lavorare. Lasciamolo tranquillo”.



Ballardini, insomma, pur riconoscendo il talento del ragazzo lo considera ancora acerbo. Una circostanza che, unita all'ormai imminente rientro in squadra di Felipe Caicedo e all'ottimo rendimento di Mattia Destro, rischia di costringere Buksa a fare lo spettatore ancora per un po'.