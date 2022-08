Difficilmente ci sarà spazio per Alexander Buksa nel nuovo Genoa del suo omonimo Alexander Blessin.



Il giovane attaccante polacco non rientra infatti nei piani tattici del tecnico tedesco e potrebbe essere spedito altrove in prestito per accumulare un po' d'esperienza.



Il classe 2003, arrivato in Liguria la scorsa estate dal Wisla Buksa ha collezionato nella sua prima stagione in Italia solo quattro spezzoni di gara, spendendosi soprattutto con la formazione Primavera. Sulle sue tracce ora ci sono sia lo Standard Liegi, club di proprietà della 777 Partners, che il Lech Poznan, che propone uno scambio con Filip Szymczak.



In ogni caso per Buksa sembra arrivato il momento di fare le valige. Anche se probabilmente solo per rivolgere alla Liguria un arrivederci più che un addio.