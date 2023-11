Dopo settimane di aggiornamenti negativi, arrivano finalmente notizie positive dall'infermeria del Genoa per Alberto Gilardino.



Nella giornata odierna infatti due infortunati rossoblù hanno effettuato significativi passi avanti verso il pieno reintegro. Da una parte Junior Messias, assente dallo scorso 1 ottobre e fin qui visto all'opera soltanto per poco più di mezzora complessiva in stagione, è finalmente tornato a lavorare con il pallone. A darne notizia è stato lo stesso trequartista brasiliano attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.



L'altra buona notizia della giornata rimbalzata invece dal Belgio, dove Koni De Winter si è sottoposto a un intervento di riduzione della frattura al setto nasale subita nel corso della sfida con il Verona di venerdì scorso. L'operazione, fanno sapere dallo staff sanitario della nazionale Under 21 dei Diavoli Rossi, è perfettamente riuscito.