Finalmente un sorriso per Davide Ballardini. In attesa di capire l'entità dell'infortunio occorso domenica scorsa a Davide Zappacosta e con la certezza di dover rinunciare a capitan Criscito nella prossima gara contro il Milan, l'allenatore del Genoa accoglie con piacere la notizia del rientro in gruppo di Lennart Czyborra.



L'esterno tedesco, che aveva saltato la trasferta in casa della Juventus, ha sostenuto l'intera seduta odierna assieme al resto dei compagni e si candida per una maglia da titolare per la sfida con i rossoneri.