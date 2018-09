Rosa finalmente interamente a disposizione per Davide Ballardini che questa mattina ha diretto l'allenamento del suo Genoa potendo contare su tutti i reduci dal impegni con le rispettive nazionali.



Ai rientri dei giorni scorsi si sono Infatti aggiunti quest'oggi anche quelli di Piatek, Radu e Zukanovic. Per la gara di domenica contro il Bologna gli unici sicuramente indisponibili saranno gli acciaccati Fabvvilli e Lisandro Lopez, mentre Sandro dovrebbe accomodarsi in panchina.



Nel frattempo il club rossoblu comunica che la quota di abbonati è arrivata a 17850 unità. Per sfondare il fatidico muro dei 18.000 ci sarà tempo fino alle 15.00 di domenica.