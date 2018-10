Nella lunghissima lista di pretendenti interessate a mettere le mani su Krzysztof Piatek mancava giusto il nome club più blasonato d'Europa. Una lacuna che però sarebbe stata colmata proprio nelle ultimissime ore.



Dalla Spagna rimbalza la voce che anche il Real Madrid, dopo Atletico e Barcellona, sarebbe interessato al centravanti polacco del Genoa e potrebbe tentate l'affondo già a gennaio nella speranza di battere sul tempo la folta concorrenza.



​Grazie ai tredici gol realizzati con il Grifone nelle prime otto gare di questa stagione, tra Coppa Italia e campionato, e al centro messo a segno con la Polonia in Nations League, Piatek non solo è riuscito nell'impresa di trovare la porta avversaria in tutte le partite ufficiali i cui è sceso in campo ma ha anche inevitabilmente attirato su di sè gli occhi di tutti gli osservatori di mercato europei. In Italia a seguire le sue mosse sono soprattutto Napoli, Roma e Juventus mentre all'estero, oltre alle tre big iberiche, hanno mostrato interesse tra le altre il Chelsea , il Manchester City, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund . In pratica il gotha del calcio continentale. Un club esclusivo al quale ora si aggiunge anche la squadra più vittoriosa di tutte.