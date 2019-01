Nessun dubbio tecnico né alcun inserimento last minute da parte di un altro club. Dietro al clamoroso ripensamento di Kingsley Ehizibue ci sarebbero questioni di cuore.



Il gran rifiuto dell'esterno olandese che ippperi dopo essersi sottoposto alle visite mediche preliminari al suo passaggio al Genoa ha annunciato di aver ho cambiato idea tornandosene in patria sarebbe motivato da vicende puramente sentimentali. Il ragazzo avrebbe infatti cambiato idea a causa delle intenzioni della sua fidanzata di non trasferirsi con lui in Italia ma di rimanere con la propria famiglia in Olanda.



Una lontananza evidentemente non sopportabile per il 25enne che a costo di stare vicino alla sua dolce metà ha preferito rinunciare ad un'importante offerta professionale. Una storia, riportata dal Secolo XIX, che se si rivelasse vera riporterebbe un po' di umanità e romanticismo in un mondo come quello del calcio nel quale il denaro la fa sempre più da padrone.



Il Genoa tuttavia sembra non aver ancora perso ogni speranza di tesserare il giocatore. La società rossoblù avrebbe infatti concesso a Ehizibue 48 ore di tempo per ragionare bene sulla vicenda ed eventualmente ritornare sui propri passi.



L'impressione è che più che lui la società dovrebbe provare a convincere la sua fidanzata.