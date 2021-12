Sarà Johannes Spors il nuovo direttore generale del Genoa.



Il 39enne dirigente tedesco, cresciuto professionalmente all'ombra di Ralf Rangnick al Lipsia, sarà quest'oggi in città per definire l'accordo che lo legherà al Grifone per i prossimi tre anni e in serata si recherà al Ferraris per assistere dal vivo al derby con la Sampdoria. Al suo attuale club, il Vitesse, i rossoblù corrisponderanno un indennizzo da 1,5 milioni di euro.



Spors lavorerà in stretto contratto con Carlo Taldo, che verrà confermato nel ruolo di direttore sportivo, e tra i suoi compiti ci sarà anche quello di scovare giovani talenti in giro per il mondo.