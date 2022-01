A quattro giorni dalla chiusura del mercato invernale la trattativa per lo sbarco di Nadiem Amiri al Genoa continua a rimanere bloccata.



Malgrado sia il giocatore che il Bayer Leverkusen abbiano già raggiunto da tempo l'intesa con il club rossoblù per il trasferimento in prestito del centrocampista 24enne, ad oggi il club tedesco non ha ancora concesso il via libera per la partenza del ragazzo verso la Liguria. Il motivo va ricercato nelle difficoltà che le Aspirine stanno avendo nel tesserare colui che dovrebbe sostituire Amiri nel cuore del gioco della formazione della Westfalia.



Una situazione di stallo che però sta facendo spazientire parecchio i vertici societari del Grifone, come si è avuto modo di evincere dalla reazione non proprio positiva avuta pomeriggio da Andres Blasquez a margine dell'incontro svoltosi in Lega a Milano A chi gli chiedeva novità circa l'arrivo del regista d'origine afghana.