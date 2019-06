Il Genoa guarda in casa Empoli alla ricerca di rinforzi in vista della nuova stagione.



Se uno degli obiettivi primari per la panchina rossoblù, in caso di addio di Cesare Prandelli, è Aurelio Andreazzoli anche per quel che riguarda il campo la squadra toscana potrebbe rivelarsi oggetto di particolare interesse da parte del Grifone.



Sono infatti almeno tre i calciatori presenti o transitati di recente dal Castellani che la dirigenza ligure vorrebbe portare a Pegli. Si tratta dell'attaccante Antonino La Gumina, del regista Rade Krunic e del centrocampista sloveno, oggi in forza al Fenerbahce, Miha Zajc. Se i primi due, nonostante una fitta concorrenza appaiono obiettivo relativamente semplici da raggiungere, più complicato appare l'approccio a Zajc dopo che il suo agente sembra aver chiuso le porte ad un imminente ritorno in Italia.