Il popolo della Gradinata Nord ha deciso: nella gara di domani tra Genoa e Cagliari il cuore più caldo del tifo rossoblù sarà regolarmente al suo posto sui gradoni del Ferraris.



La lunga ed accesa assemblea degli abbonati svoltasi ieri sera presso la Sala Chiamata del Porto ha stabilito che contro i sardi Il Grifone avrà nuovamente vicino a sé quella parte di sostenitori rimasta polemicamente fuori dallo stadio in occasione delle ultime due gare interne con Roma e Torino.



Il delicatissimo momento della squadra, che sabato alle 18 si giocherà gran parte delle proprie speranze salvezza, ha convinto anche i tifosi più intransigenti a concedere una tregua. La protesta nei confronti della dirigenza tuttavia non si bloccherà e lo dimostra il fatto che sugli spalti della Nord non comparirà alcun striscione.