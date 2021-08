Sono arrivati assieme, poco prima delle 18, a bordo di un van dai vetri oscurati che, al pari della mascherina calcata sul volto di entrambi, non ha impedito loro di essere riconosciuti da alcuni tifosi assiepati dinnanzi ai cancelli d'ingresso del Luigi Ferraris.



Gli ultimi due nuovi acquisti del Genoa, Felipe Caicedo e Nikola Maksimovic, non saranno a disposizione di mister Ballardini per la sfida di questa sera contro il Napoli. L'ufficialità del loro ingaggio avverrà infatti soltanto nelle prossime ore. Malgrado ciò l'attaccante ecuadoriano e il difensore serbo non hanno voluto perdere l'occasione di assistere dal vivo alla gara dei loro nuovi compagni.