Cancellato l'allenamento mattutino del Genoa. Niente seduta questa mattina (era prevista per le 11) per i calciatori del Genoa risultati negativi alla serie di tamponi a cui è stata sottoposta la squadra e il personale tecnico dopo la positività di Perin e Schone. Al club non è arrivato il documento della Asl3 di Genova che autorizza l'attività.



I giocatori non positivi sosterranno nuovi test e solo se i risultati saranno ancora negativi il gruppo potrà allenarsi nel tardo pomeriggio. In attesa delle decisioni del Consiglio di Lega sul rinvio della partita di sabato con il Torino.