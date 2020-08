A due giorni dal raduno che darà ufficialmente il via alla nuova stagione del, il nome del prossimo allenatore rossoblù resta un mistero.Tramontata ormai in maniera pressoché definitiva l'ipotesi di portare nel capoluogo l'artefice della promozione dello Spezia in Serie A,, sul tavolo delle alternative restano i nomi di. L'ex allenatore del Parma tuttavia, nonostante l'opera di persuasione fatta nei suoi confronti dall'ex DS dei crociati Daniele Faggiano non pare troppo convinto del progetto rossoblù e avrebbe già declinato l'offerta. Scenario che farebbe girare il Genoa su Maran, fortemente sponsorizzato da Enrico Preziosi. Anche l'allenatore trentino tuttavia non pare immune da perplessità nell'accettare la proposta di un club che soltanto nelle ultime due stagioni ha visto alternarsi alla propria guida sei tecnici differenti. Dopo i rifiuti di Italiano e D'Aversa, Maran, chiamato al capezzale del Grifone più per necessità che per volontà, si sentirebbe oltretutto una terza scelta. Considerazioni che potrebbero spingerlo a negare anch'egli la propria disponibilità ai dirigenti genoani.Ecco perché nelle ultime ore sembrano essere in risalita le quotazioni di, il cui contratto con il Genoa, dopo la salvezza ottenuta tre settimane fa, è stato automaticamente rinnovato per le prossime due stagioni. Al momento il tecnico piemontese è in vacanza con la famiglia e non ha ricevuto indicazioni riguardo ad un'eventuale rimozione dall'incarico. E in mancanza di comunicazioni da parte del club entro le prossime 48 ore sarà ancora lui a dover dare il via alle danze della nuova stagione rossoblù.