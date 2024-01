Genoa, capitolo difesa: si valuta un rientro anticipato dal prestito

Il Genoa, con Radu Dragusin possibile partente, valuta alcune mosse in entrata. Per andare a rinfoltire il reparto arretrato, il grifone valuta di far rientrare anticipatamente dal prestito Alessandro Marcandalli, classe 2002 attualmente in prestito alla Reggiana.