Stefano Capozucca, ex direttore sportivo tra le altre anche del Genoa, è intervenuto quest'oggi in diretta sulle frequenze di Radio Sportiva.



Nel corso della lunga chiacchierata con l'emittente toscana l'esperto dirigente ha svelato anche due antichi retroscena di mercato relativi al Grifone : "Milito arrivò in rossoblù per due lire ma poi diventò un campione importante negli anni successivi. Lewandowski al Genoa? Nel 2010 era un acquisto già fatto, Gasperini lo conosceva bene, doveva fare le visite mediche ma poi il presidente fece saltare l'operazione".