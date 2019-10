La parentesi di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa è destinata ha chiudersi nel giro di poche ore. Una frase già letta e sentita quindici giorni fa, salvo poi essere smentita dagli eventi.



Questa volta però difficilmente il tecnico di Massa otterrà ulteriore fiducia dalla società che non a caso fin da ieri sera, prima ancora del fischio finale della partita di Parma, si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore. Oltre ai nomi circolati nelle scorse settimane (Gattuso, Guidolin, Nicola, Di Biagio, etc.) il profilo che più sempre ad un passato dall'accettare la proposta di Preziosi è Massimo Carrera, ex guida dello Spartak Mosca.



Secondo Sky Sport, presidente e mister si sarebbero incontrati di persona ieri sera trovando subito l'accordo su un contratto che dovrebbe essere ufficializzato già quest'oggi.



Dopo una lunga carriera da difensore, spesa soprattutto con le maglie di Bari, Juventus e Atalanta, Carrera nel 2009 ha cominciato l'avventura in panchina, prima come secondo di Conte poi in prima persona. E' proprio in quest'ultima veste che nel luglio 2016 è approdato allo Spartak vincendo un campionato ed una supercoppa russa in tre stagioni, prima dell'esonero maturato giusto un anno fa, il 22 ottobre 2018.