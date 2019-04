Doveva essere l'uomo in più del Genoa, almeno in questo finale di stagione.

Invece l'annata di Andrea Favilli sta proseguendo su quella stessa falsa riga già seguita da settembre con presenze più in infermeria che in campo.



L'ennesimo infortunio muscolare il giovane centravanti pisano l'ha accusato nel corso dell'allenamento di mercoledì scorso, mettendo a serio rischio il suo rientro prima del termine del campionato.



Sull'argomento, questo pomeriggio nel corso della conferenza stampa pre-gara, è intervenuto anche Cesare Prandelli spiegando come secondo lui i motivi della fragilità del ragazzo siano da ricercare in una preparazione estiva non adeguata: "Favilli ha avuto un problema muscolare. Non so se la sua stagione sia finita. Tra oggi e domani farà i dovuti accertamenti e si valuterà. Purtroppo per lui è stata un'annata molto difficile. Probabilmente l'origine sta nel fatto che quando arrivi senza una preparazione poi diventa tutto molto complicato".



Un messaggio, quello del tecnico rossoblù, che più che i suoi predecessori sulla panchina del Grifone sembra piuttosto tirare in ballo la Juventus, squadra con la quale Favilli ha svolto il ritiro pre-stagionale dello scorso luglio e la tournèe in Nord America prima di sbarcare al Genoa a metà agosto, praticamente a ridosso dell'inizio del campionato.