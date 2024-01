Genoa, caso Irpef archiviato: nessuna penalizzazione

Marco Tripodi

La buona notizia del giorno in casa Genoa non arriva né dal campo né dal mercato, bensì dagli uffici della Procura sportiva che ha deciso di non comminare alcuna penalizzazione in classifica alla squadra di Alberto Gilardino.



Dopo aver analizzato la documentazione fiscale messa a disposizione dalla società rossoblù, il dottor Giuseppe Chinè ha deciso di archiviare la pratica relativa ai presunti ritardi nel pagamento delle ritenute Irpef di novembre. Il club rossoblù, infatti, è riuscito a dimostrare che le spettanze furono corrisposte addirittura con un paio di giorni d'anticipo rispetto alla scadenza del 16 novembre. Ad arrivare in ritardo era stata la ricevuta di pagamento, spedita per via telematica soltanto in un secondo tempo ma per cause tecniche non imputabili al club.



La classifica del Genoa non subirà quindi alcuna decurtazione di punti in quanto nessun illecito è stato commesso.