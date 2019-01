Il Genoa, come riporta Sky Sport, ha messo alla porta Gianluca Lapadula, con le parole di Perinetti: "O va al Parma o resta qui a svernare". A questa dichiarazione, l'entourage dell'ex Milan è andato su tutte le furie, con il giocatore che non vuole svernare ma solo giocare. Inoltre, dal Parma non sono arrivate offerte.