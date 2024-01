Genoa, caso Portanova: oggi la decisione sul futuro sportivo del giocatore

Marco Tripodi

Giornata decisiva per il futuro sportivo di Manolo Portanova.



Entro sera il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà riguardo alla richiesta avanzata dal procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, che chiede la sospensione agonistica del calciatore fino all'emissione di una sentenza definitiva circa il caso giudiziario che lo coinvolge.



Il 23enne centrocampista di proprietà del Genoa, ma attualmente in prestito alla Reggiana in Serie B, è stato condannato in primo grado nel dicembre 2022 a sei anni di carcere per stupro di gruppo. Una sentenza a cui presto seguirà l'appello e che nel frattempo ha lasciato il ragazzo a piede libero, dandogli la possibilità di proseguire la propria carriera sportiva. Una decisione che, come detto la procura dello sport non condivide.