Si separano nuovamente le strade del Genoa e di Francesco Cassata.



Il 26enne centrocampista appena rientrato dal prestito alla Ternana non è stato chiamato da Alberto Gilardino per partecipare al raduno rossoblù che ha preso il via lo scorso lunedì a Moena.



Restato ad allenarsi in disparte, Cassata potrebbe però accasarsi presto in un nuovo club, probabilmente sempre a titolo temporaneo. Secondo Sky Sport, l'ex Sassuolo sarebbe ad un passo dallo Spezia. L'accordo dovrebbe essere ratificato nelle prossime ore.