Altra uscita in casa Genoa.



Dopo i recenti addii di Kallon e Calò, approdati rispettivamente al Verona e al Cosenza, a salutare il Grifone questa volta è Francesco Cassata, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Ternana.

Il centrocampista spezzino, rientrato in estate dal prestito al Parma, non rientra nei piani di mister Blessin che dunque ne ha dato il via libera alla partenza.



Cassata è atteso in Umbria già oggi per sostenere le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con i rossoverdi. Ad attenderlo un prestito con diritto di riscatto.