O almeno così si augura il centrocampista del Genoa, tornato ieri sera in campo a sette mesi di distanza dall'ultima volta: "- ha raccontato ai microfoni del canale ufficiale del club rossoblù - Tornare in campo è bellissimo.fisicamente e di avere continuità per raggiungere gli obiettivi assieme ai miei compagni".Il calvario del 23enne spezzino era iniziato lo scorso luglio quando un infortunio muscolare lo costrinse ai box per diverse settimane. Cassata tornò comunque in tempo per le ultime due sfide di campionato, subentrando sempre nella ripresa nelle gare con Sassuolo e Verona.Da lì in poi, però, il campo restò per lui un miraggio. I guai fisici infatti non erano ancora terminati e continuarono a perseguitarlo nei successivi mesi, sommandosi nel frattempo anche alla positività al Covid di cui rimase contagiato assieme a molti suoi compagni.Cassata si riaffacciò sul prato del Ferraris il 28 ottobre scorso, nel finale della gara di Coppa Italia con il Catanzaro. Ma la sua gioia durò poco meno di mezzora, con una nuova ricaduta che lo rispedì in infermeria per un altro quadrimestre abbondante., 25^ giornata del torneo. Una serata peraltro non banale, trattandosi di quella in cui è andato in scena la 123^ edizione del Derby della Lanterna. Un'attesa lunga, a tratti quasi infinita. Che tuttavia ora si spera possa essere davvero terminata una volta per tutte.