Tra i protagonisti dell'importante pareggio ottenuto dal Genoa sul campo del Napoli c'è anche Francesco Cassata che, scontato il turno di squalifica rimediato dopo l'espulsione con la Juve, è tornato titolare disputando una buona prova: “Il Mister chiede sempre di giocare così - ha dichiarato il centrocampista a fine gara al sito ufficiale del Grifone - siamo contentissimi di aver portato a casa un punto così importante in uno stadio così difficile. Soprattutto seguendo i suoi dettami e portando avanti la nostra idea di gioco. Abbiamo corso molto, anche in difesa, e questo dimostra come ci teniamo e lavoriamo di squadra. Sarò contento quando riuscirò a segnare, ma la priorità è la prestazione”.