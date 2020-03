L'uomo del momento in casa Genoa è senza dubbio Francesco Cassata.



Un po' a sorpresa il centrocampista spezzino è passato nelle ultime settimane dal ruolo di comprimario a quello di protagonista. Un ruolo rafforzato oltre che dalle belle prestazioni personali contro Lazio e Milan anche da altrettanti realizzati nelle due sfide.



Ma se in campo le cose, almeno per il Genoa, vanno bene, il clima che circonda il mondo del calcio in queste settimane non può lasciare immune neppure i suoi interpreti. “Il nostro gioco a porte chiuse è triste, amaro, spento - ha dichiarato Cassata al Secolo XIX dopo la sfida senza pubblico di San Siro - Speriamo al più presto di poter riavere i nostri tifosi accanto, la passione, l’emozione collettiva. Ora è importante solo stare bene, tutti. E questa vittoria fondamentale è anche per voi: non molliamo tutti. In campo e fuori“.