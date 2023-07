Tra i tanti giocatori di ritorno al Genoa dopo i rispettivi prestiti in giro per l'Italia e l'Europa c'è anche Francesco Cassata.

Il centrocampista 25enne, cresciuto nel vivaio della Juventus, ha trascorso l'ultima stagione alla Ternana, club che malgrado disponesse di un'opzione di riscatto sul suo cartellino ha deciso di non farla valere.



Cassata, reduce comunque da una buona annata in Umbria, farà così rientro a Pegli ma il suo futuro appare ancora una volta lontano da Genova. Non dalla Liguria però. Il ragazzo piace molto allo Spezia, neoretrocesso in B, che vorrebbe in qualche modo riavvicinarlo a casa. Cassata è infatti nativo di San Terenzo, suggestivo borgo marinaro affacciato sul Golfo dei Poeti.