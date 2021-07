Francesco Cassata tranquilla quanti, come lui, si augurano che il futuro di Goran Pandev possa essere ancora al Genoa: "E' quello che ci auguriamo tutti - ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di Sky Sport - con lui ho un rapporto speciale, è stato quasi come un padre, è fenomenale con i consigli e per i giovani, è un pilastro, e speriamo di poterlo riabbracciare. Ha detto che sta pensando alle vacanze, da quello che ho capito vorrebbe fare un altro anno per chiudere la carriera con i tifosi".