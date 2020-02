Francesco Cassata, autore di un gran gol durante Genoa-Lazio, è intervenuto in zona mista al termine della sfida del Ferraris affrontando, tra le altre cose, anche la questione inerente l'emergenza sanitaria inerente il Coronavirus.



Tra i rischi collaterali che l'espandersi della contaminazione potrebbe portare c'è infatti anche quella di una possibile lunga pausa temporanea del campionato di Serie A: "Dal punto di vista prettamente sportivo - ha detto il centrocampista ligure - sospendere il campionato per diverse settimane sarebbe un peccato per chi come noi in questo momento sta finalmente trovando i meccanismi e la condizione ideali. Sono comunque sicuro che gli organi predisposti troveranno la migliore soluzione per cercare di non falsare il campionato".