In attesa di essere totalmente riscattato dal Genoa a fine stagione, Francesco Cassata è pronto ad affrontare il frenetico finale di campionato che attende lui e i suoi compagni: "C'è tanta voglia di riprendere la nostra vita e il nostro lavoro - ha dichiarato il centrocampista ligure al canale tematico della società rossoblù - Ci teniamo molto a chiudere bene la stagione: il campionato purtroppo si è fermato nel nostro momento migliore, stavamo tutti bene, avevamo creato un bellissimo clima, ma ora insieme ai miei compagni voglio ripartire alla grande".



Cassata si è poi soffermato sul proprio stato fisico e sulle sensazione provate nel vestire la maglia del Grifone: "Stavo bene prima dello stop, in campo ero a mio agio ed ero focalizzato al massimo. Per un ligure è un grosso orgoglio indossare questa maglia, ma è anche un motivo di responsabilità. E' un grosso peso, dobbiamo far sentire anche agli altri il dovere di fare bene".



Infine un riconoscimento anche al suo attuale tecnico: "Devo molto a Nicola, è stato bravo a capire il mio carattere, sa quando bastonarmi e quando gratificarmi".