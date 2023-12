Il Genoa deve prepararsi al possibile addio di Radu Dragusin, difensore nel mirino del Tottenham pronto a sborsare 30 milioni per sopperire all'infortunio di Romero; c'è l'ok di Postecoglou a livello tecnico, c'è anche il possibile sostituto per il Grifone che sarebbe Curto del Como, mancano l'accordo definitivo tra i club e quello tra gli Spurs e il giocatore. Non dettagli, ma la trattativa va avanti.