Genoa: c'è la data per l'incontro per il rinnovo di Gilardino, ma a una condizione

Un matrimonio destinato a proseguire. Almeno nelle intenzioni delle parti in causa. E' quello tra il Genoa e il suo allenatore Alberto Gilardino.



Nonostante il lungo tira e molla, che va avanti ormai da qualche mese, circa il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il club più antico d'Italia e l'ex centravanti di Milan, Fiorentina e Nazionale l'accordo sembra essere ormai a un passo. O meglio, per il momento sembra essere stato fatto un importante passo avanti.



Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione ligure de La Repubblica, Gilardino e la società avrebbero fissato il faccia a faccia a inizio marzo. Prima il Genoa si concentrerà su tre sfide potenzialmente decisive per il futuro della sua stagione. I rossoblù affronteranno infatti nell'ordine il Napoli fuori casa, l'Udinese a Marassi e la capolista Inter a San Siro.



Soltanto al termine di questo trittico le due parti si siederanno al tavolo e affronteranno il tema rinnovo partendo da una condizione essenziale: accettare la politica societaria che prevede una cessione eccellente a stagione. Solo partendo da questo presupposto il matrimonio potrà proseguire.