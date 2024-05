Genoa, c'è la firma di Gilardino: durata e condizioni del nuovo contratto

Telenovela finita. Definitivamente. Dopo mesi di tira e molla ilhanno finalmente rotto ogni indugio, scegliendo di proseguire ancora il rapporto cominciato nell'estate 2022, quando l'ex centravanti del Milan venne ingaggiato dal Grifone come tecnico della Primavera.La firma sul contratto tra il club più antico più antico d'Italia e l'allenatore di Biella è arrivata nella giornata di ieri, anche se ancora manca la comunicazione ufficiale.Ciò che è certo è che Gilardino ha firmato un accordo biennale,Un contratto che, se rispettato fino in fondo, farà del piemontese uno dei tecnici più longevi della storia recente del Grifone. Gilardino ha infatti preso in mano le redini della prima squadra nel dicembre 2022, subentrando all'esonerato Alexander Blessin e conducendola all'immediata promozione in Serie A nella primavera successiva.

Per le prossime due stagioni il titolare della panchina Gilardino percepirà infine uno stipendio praticamente doppio rispetto a quanto guadagnato fino a oggi.Cifra che potrebbe salire ulteriormente nel caso in cui dovesse raggiungere i bonus previsti nel contratto.