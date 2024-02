Genoa, c'è l'accordo con Badelj: pronto il prolungamento del contratto

Milan Badelj e il Genoa: un matrimonio destinato a proseguire.



Aumentano le possibilità che il legame in essere tra il club più antico d'Italia e il suo capitano possa continuare oltre il prossimo 30 giugno, data di scadenza del contratto in essere tra le parti.



Come annunciato più volte dai dirigenti rossoblù, l'amministratore delegato Andres Blazquez e il direttore sportivo Marco Ottolini in primis, il Grifone avrebbe trovato l'intesa con l'esperto centrocampista croato per proseguire l'avventura assieme per almeno un altro stagione.



A raccontare dell'incontro ormai imminente per mettere nero su bianco l'intesa e renderla ufficiale è l'esperto di mercato Nicolo Schira.



Sbarcato in Italia nel 2014, quando la Fiorentina lo prelevò a titolo definitivo dall'Amburgo, Badelj è attualmente uno degli stranieri più longevi nel nostro campionato. Nel suo passato compare anche un'esperienza alla Lazio, oltre al titolo di vicecampione del mondo con la Croazia a Russia 2018.



Badelj è al Genoa dall'estate 2020 e finora ha messo assieme 119 presenze e 5 reti tra Serie A, B e Coppa Italia.