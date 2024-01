Genoa: c'è l'accordo con la Salernitana per l'arrivo di Bohinen

Sarà il 24enne norvegese Emil Bohinen a sostituire Berkan Kutlu nell'organico del Genoa. Il centrocampista turco è infatti ormai prossimo a rientrare alla casa madre del Galatasaray dopo mezzo campionato trascorso in prestito e senza troppa fortuna in Liguria. Al suo posto il Grifone è pronto a tesserare il pari ruolo di proprietà della Salernitana.



I due club, secondo Sky Sport, avrebbe già trovato l'intesa per l'operazione. Bohinen, figlio dell'ex nazionale norvegese Lars, arriverà a Pegli a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In caso di salvezza, però, scatterà l'obbligo di riscatto da parte del Genoa che a quel punto dovrà versare due milioni nelle casse dei campani.