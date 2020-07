Nessuno squalificato per il Genoa in vista del derby che domani sera andrà in scena in un Ferraris rigorosamente deserto. Tuttavia i grattacapi di formazione per Davide Nicola non mancano.



Nelle ore che lo separano dalla sfida alla Sampdoria il tecnico rossoblù dovrà valutare le condizioni fisiche di almeno tre giocatori, tutti centrocampisti: Stefano Sturaro, Valon Behrami e Francesco Cassata. Il primo è uscito malconcio dalla vittoriosa partita di domenica sera con il Lecce, disputando meno di un quarto d'ora di gara prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare. Difficile lo si possa vedere in campo domani sera, anche considerando i prossimi impegni ravvicinati del Grifone e una salvezza ancora tutta da conquistare.



Lo svizzero e lo spezzino, invece, con i salentini si sono seduti direttamente in tribuna ma entrambi appaiono sulla via del recupero. Probabile che almeno uno dei due possa essere rischiato da Nicola che al momento si ritrova con gli uomini contati nel reparto nevralgico. Gli unici totalmente abili e arruolabili sono infatti i danesi Schone e Lerager, il redivivo Jagiello e il fin qui mai utilizzato Eriksson.