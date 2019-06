Nella fin qui immobile tarda primavera del Genoa potrebbe piombare ad ore un autentico uragano. La tanto discussa cessione del club sarebbe infatti ad un passo: il possibile acquirente non sarebbe quel Raffaello Follieri il cui nome è circolato negli ultimi giorni, bensì un fondo di investimento americano, sulla cui identità vige il più stretto riserbo. Stando a quanto riportano questa mattina sia La Gazzetta dello Sport che Il Secolo XIX, infatti lunedì Enrico Preziosi riceverà da Assietta Group, l'advisor incaricato dallo stesso imprenditore irpino di vagliare proposte di cessione del club rossoblù, un'offerta d'acquisto ufficiale da parte di un gruppo statunitense.



Ovviamente non si può ancora sapere se la trattativa andrà in porto o meno. Anzi, alla luce dei precedenti, non è da escludere assolutamente che anche in questo caso il passaggio di mano del Grifone si dissolva come una bolla di sapone. Tuttavia, il fatto che il mercato del club non sia ancora partito e che sulla scelta dell'allenatore non si sia ancora fatta chiarezza induce a pensare che qualcosa di importante stia bollendo in pentola.