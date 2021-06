Elena @hevnokat Coriale ha vinto la #eFemminile!



Campionessa con quattro giornate d’anticipo, finora tutte vittorie con 120 gol fatti e solo 9 subiti!



@pro2besports pic.twitter.com/0tVoBPktT2 — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 2, 2021

, perché dopo il successo nella prima eSerie A su PES , torneo targato Lega Nazionale Dilettanti su Fifa 21. Il Grifone, avvalendosi di, ha deciso di puntare su, campionessa della scorsa edizione, e lei non ha tradito: si è riconfermata con un dominio totale,, il titolo va in archivio a quatto giornate dal termine del campionato. E ora il Genoa punta anche la tripletta: giovedì 3 giugno si giocano le Final Eight della eSerie A su Fifa 21 , il player rossoblù (gestito sempre da Pro2Be Esports)parte dal Winner Bracket e si gioca il titolo.