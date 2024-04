Genoa: che infortunio ha Malinovskyi, quando torna e quali gare salterà

Il Genoa nel corso della sfida pareggiata per 1-1 contro il Frosinone ha subito anche una prerdita importantissima per la rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Il centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi è stato infatti costretto a chiedere il cambio per un problema importante a livello muscolare.Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista classe 1993 hanno infatti evidenziato una seriaquella con cui calcia, e le sue condizioni saranno valutate di settimana in settimana per definire il suo programma di recupero.

Sebbene in un primo momento l'ipotesi più accreditata fosse quella di un mese di stop, parlando in conferenza stampa l'allenatore rossoblu Alberto Gilardino ha lanciato l'allarme sulla serietà dello stop dell'ex-Atalanta:inizialmente prevista per la sfida contro il Cagliari del 28 aprile (saltando quindi le sfide contro Verona, Fiorentina e Lazio) dovrà essere necessariamente spostata più in avanti, saltando anche la gara coldel 5 maggio e mettendo, nella migliore delle ipotesi, la sfida contro ilin programma il 12 maggio o la penultima di campionato in casa dellail 19 maggio come date più plausibili.