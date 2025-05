Genoa, chi è Venturino: doppietta all'esordio da titolare in Serie A

Getty Images

La prima volta non si scorda mai.. Vitinha sblocca il risultato al 18', l'va in goal prima al 26' e poi al 43' del primo tempo nell'ultima giornata di campionato sul campo del Bologna.L'allenatore francese Patrick Vieira lo aveva fatto esordire in prima squadra lo scorso 17 gennaio, facendogli giocare gli ultimi 22 minuti nella sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. Venturino ha poi raccolto altre 4 presenze in Serie A entrando sempre dalla panchina contro Inter (10'), Juventus (27'), Lazio (29') e Napoli (12') per un totale di 100 minuti giocati prima di partire dall'inizio a Bologna.

