Genoa, chiesto lo sconto al Marsiglia per il riscatto di Vitinha

un' ora fa



Vitor Vitinha ha convinto il Genoa. Malgrado abbia giocato soltanto nove gare, di cui appena una per intero, segnando comunque due reti, l'attaccante portoghese potrebbe essere riscattato dal Grifone che a gennaio lo prelevò in prestito dall'Olympique Marsiglia.



L'accordo stipulato in inverno prevede un diritto di riscatto da parte dei rossoblù a fronte del versamento di 25 milioni milioni di euro nelle casse dei provenzali. Una cifra ritenuta eccessiva dal Genoa che, secondo quanto scrive Il Secolo XIX, avrebbe già chiesto alla dirigenza dell'OM uno sconto consistente. Il Grifone sarebbe infatti disposto a spendere non più di 15 milioni per il 24enne ex Braga che i marsigliesi pagarono 32 milioni meno di due anni fa.