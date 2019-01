Pjaca dice no al Genoa, che torna sulle tracce di Stepinski: oggi c'è stato un incontro col Chievo per trattare l'attaccante polacco e il centrocampista serbo Radovanovic.



Intanto il club del presidente Preziosi ha praticamente definito l'acquisto del giovane Mattia Zennaro (classe 2000), in arrivo dal Venezia.