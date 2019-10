La gara di sabato scorso contro il brescia, oltre a decretare il ritorno alla vittoria del Genoa Dopo quasi due mesi di astinenza, ha anche stabilito la chiusura definitiva della campagna abbonamenti il campionato in corso.



I lavori di rinnovamento ed adeguamento della tribuna centrale, terminati da poche settimane virgola hanno suggerito alla società Rossoblu di prorogare per questo settore l'arco temporale entro il quale sottoscrivere le tessere stagionali. Un periodo ben più lungo rispetto a quello riservato alle altre parti dello stadio che si è chiuso proprio alla vigilia della sfida con le rondinelle.



Grazie alle ultime sottoscrizioni il dato totale degli abbonati genoani è così salito a 18.858. Una cifra davvero importante, che colloca Il Grifone tra le prime società italiane per numero di tifosi fidelizzati. Per la società rossoblù si tratta inoltre del dato migliore degli ultimi 10 anni. Anche se il record del 2009/10, quella del post-quinto posto in campionato, di oltre 24000 abbonati resta tuttora inarrivabile.