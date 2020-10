Si chiude definitivamente la parentesi covid in casa Genoa.



Da ieri infatti anche Darien Males e Petar Brlek, gli ultimi due tesserati rossoblù ancora positivi al coronavirus, sono finalmente tornati ad allenarsi con il resto dei compagni. Per l'attaccante svizzero e il centrocampista croato il tanto sospirato esito negativo al tampone anticontagio è arrivato ieri mattina, anticipando di qualche ora la visita di idoneità che ha permesso ad entrambi di tornare a calcare il prato verde di Pegli.



Adesso per ambedue, esattamente com'era accaduto in precedenza ai loro compagni negativizzati, inizia la fase di reintegro con un percorso di allenamento personalizzato finalizzato al ristabilimento della perfetta condizione fisica.