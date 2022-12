Genoa-Cittadella 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 17’ st Antonucci (C)

Assist: 17’ st Danzi (C)



Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Dragusin, Bani (26’ st Ilsanker), Sabelli (43’ st Sturaro); Strootman, Frendrup (26’ st Jagiello); Portanova (13’ st Yalcin), Aramu, Gudmundsson; Puscas (13’ st Coda). All. A. Blessin.



Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro; Carriero (17’ st Danzi), Pavan, Branca (40’ st Embalo); Antonucci (40’ st Mazzocco); Varela (27’ st Frare), Magrassi (17’ st Tounkara). All. E. Gorini.



Arbitri: L. Pairetto di Torino; Assistenti M. Bottegoni-A. Cipressa; IV uomo M. Gualtieri; Var P.. Mazzoleni; Avar: A. Santoro.



Ammoniti: 33’ pt Magrassi (C), 40’ pt Bani (G), 23’ st Hefti (G), 30’ st Yalcin (G), 38’ st Danzi (C)

Recupero: 1’ pt; 6’ st.