Il Genoa continua a ribadirlo: Massimo Coda non lascerà il Grifone a gennaio. Eppure le intenzioni del giocatore potrebbero essere differenti.



Secondo quanto rivela l'edizione odierna del Sannio Quotidiano, l'attaccante campano, insoddisfatto dal rendimento e dallo spazio avuto in rossoblù, avrebbe dato mandato al proprio agente Romualdo Corvino di sondare il mercato alla ricerca di possibili acquirenti.



Missione non certo impossibile, dal momento che Coda, forte delle oltre 100 realizzazione messe a segno in carriera in cadetteria, sembra avere la fila alla propria porta. Tra i club interessati, in particolare, spiccano Reggina, Ascoli e soprattutto Benevento, da settimane ingolosite dall'opportunità di assicurarsi le prestazioni del capocannoniere in carriera del torneo.