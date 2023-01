Niente Benevento, Reggina, Ascoli o qualsiasi altra piazza. Massimo Coda è e resterà un giocatore del Genoa.



Se ancora ci fossero stati dubbi sull'eventuale partenza già a gennaio del capocannoniere in carica dell'ultimo torneo di B ci pensa il diretto interessato a sgombrare il campo da qualunque fraintendimento: “Non ho nessuna intenzione di scappare da qui - ha rivelato Coda al Secolo XIX - La gente da me si aspetta i gol e magari non vede il lavoro per la squadra: può pesare, ma ora riparto”.



Una dichiarazione d'intenti inequivocabile che frustra le speranze di chi per settimane ha cullato l'ipotesi di potersi assicurare l'esperienza e i colpi di mister 108 reti.